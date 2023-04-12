مواعيد عرض الحلقة 22 من مسلسل سره الباتع

يقدم المخرج الكبير خالد يوسف، من خلال مسلسل سره الباتع، تجربة فنية عظيمة، تحاكي التلاحم الشعبي في مواجهة الاحتلال الفرنسي، ويشاركه في بطولة المسلسل الفنان أحمد صلاح السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، وعايدة رياض، وأحمد فهمي، وريم مصطفى وصلاح عبدالله.



وتدور أحداث المسلسل حول فكرة التفاف الشعب المصري حول رموز المقاومة الشعبية، والذين مثلهم حامد، والذي لعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، والذي أصبح يحارب قائد جيوش الحملة الفرنسية نابليون بونابرت، ويقاوم جنود الاحتلال الفرنسي، للأخذ بثأر الشيخ صابر، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، والذي قتله قائد جيش الحملة الفرنسية في قرية شطانوف، بيلو، انتقامًا من حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، وأهل القرية الذين عاونوا حامد خلال هروبه من المحاكمة التي أتهم فيها بقتل 3 جنود فرنسيين.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سر الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها، والتصدى لهم، والقضاء عليهم، وطردهم بشكل عام من مصر.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

اقرأ أيضاً

حامد يقتل جنود الحملة الفرنسية انتقامًا لروح شيخ البلد فى الحلقة 16 من مسلسل “سره الباتع”