الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21

الكبير أوي
الكبير أوي

بحث عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر موقع البحث جوجل عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21  .

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21 ، في سياق السطور التالية.

 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21 

 

يعرض مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع الحلقة 21 للفنان أحمد مكى مساء اليوم الثلاثاء، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء.


مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21


ويعاد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21 في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

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قائمة مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20

 


أبطال مسلسل الكبير أوي 7


مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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