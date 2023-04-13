الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعرف على آليات المحاسبة الضريبية للإعلانات الرقمية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في حال تفعيل إتاحة عرض المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية للإعلانات الرقمية مقابل إيرادات، يجب إدراج تلك الإيرادات بالإقرار الضريبي السنوي للضريبة على الدخل، كما يتم خضوع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام بنسبة 14%.

 

وأوضحت المصلحة، أنه لمزيد من الاستفسارات يتوجه الممول  لوحدة التجارة الإلكترونية بمبنى المحمودية بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]، كما يمكن الدخول علي الرابط لطلب التسجيل: https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp ، أو الاتصال على الخط الساخن 16395.

 

ويلتزم مزاولي نشاط الإعلانات الرقمية كـ Influencer بتطبيق أحكام الباب الرابع من أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والخاص بإيرادات المهن غير التجارية، أي يتم المحاسبة إيرادات ومصروفات للوصول إلى صافي الإيراد وهي الحالة الدفترية، أو يتم خصم 10% فقط من الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات وهي الحالة التقديرية.

 

وطالب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم  206 لسنة 2020.

 

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شهر أبريل يشهد التزامًا آخر على جهات الإلتزام، وهو تقديم نموذج  41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2023 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل.

 

وأشار مختار توفيق إلى أن هناك عدد من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى  المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر.

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