الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تنشر العدد الجديد من مجلة الكرازة

الكرازة
الكرازة

نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” العدد الجديد من مجلة الكرازة.

ويتصدر العدد صورة الغلاف الذي يحمل أيقونة قبطية لصلب وقيامة ربنا يسوع المسيح تحمل الآيه القائلة: “لأَعْرِفَهُ، وَقُوَّةَ قِيَامَتِهِ، وَشَرِكَةَ آلاَمِهِ، مُتَشَبِّهًا بِمَوْتِهِ،”  ذلك بمناسبة بدء أسبوع الآلام والذى ينتهي بعيد القيامة المجيد.

ويتضمن عدة مقالات: "الخروج إلى الأبدية".. الافتتاحية، و"كيف أستفيد من أسبوع الآلام".. نيافة الأنبا تكلا، "أيقونة خيانة يهوذا".. نيافة الأنبا مارتيروس.

كما يحتوى العدد على جدول لأنشطة التنمية للبرنامج المتكامل إلى جانب المساعدات المقدمة من برنامج أغابى والتى قامت بها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية خلال عام ٢٠٢٢.

بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

 

الكرازة 2
الكرازة 2
الكرازة 2
الكرازة 2

الكرازة 4
الكرازة 4
الكرازة 5
الكرازة 5
الكرازة 6
الكرازة 6
“الكرازة ” الأرثوذكسية مجلة الكرازة البابا تواضروس الكنيسة الأرثوذكسية أسبوع الآلام

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