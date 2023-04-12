توجيه الاتهام بالعنصرية ضد جالتييه مدرب باريس سان جيرمان

وجه جوليا فورنير، المدير الرياضي السابق لنادي نيس الفرنسي، تهمة العنصرية ضد مدرب الفريق السابق كريستوفر جالتييه ومدرب باريس سان جيرمان الحالي.

الاتهام ضد جالتييه كان بسبب عنصريته ضد أصحاب البشرة السمراء والمسلمين عندما كان يتولي المدرب مهمة نيس في الموسم قبل الماضي.

ونشر الصحفي الموثوق "رومان مولينا" الذي يعمل في "مونتي كارلو"، رسالة جالتييه الذي أرسلها المدير الرياضي لنادي نيس يتهم فيها الأول بالعنصرية.

وقال في الرسالة: "إن واقع المدينة يجب أن يؤخذ في الاعتبار ولا يمكن أن يكون لدينا الكثير من المسلمين والسود في الفريق".

وأضاف: "نصف الفريق يوم الجمعة يكونون بالمسجد، وأخبرني بإنه ذهب إلى مطعم وأخبره الجميع إنهم يمتلكون فريقا من السود ولا يعكس فريقنا ما يريده الناس كما لا يعكس شخصيته".

وبعد مرور 30 جولة يتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ69 نقطة وبفارق 6 نقاط عن لانس الوصيف.

ويفكر باريس في إقالة كريستوفر جالتييه عن تدريب الفريق خلال الأسابيع المقبلة، بعد النتائج السلبية التي يمر بها الفريق وآخرها الخسارة من ليون في مسابقة الدوري.

وكان زيدان خرج منذ أشهر وأكد أنه سيعود للتدريب بداية من الموسم المقبل.

زيدان يُفاضل بين 3 أندية للعودة إلى التدريب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" الرياضية، فإن زين الدين زيدان يُفاضل بين ثلاثة أندية للعودة إلى مجال التدريب من خلالها.

وأفادت الصحيفة، في تقريرها اليوم الخميس، بأن زيدان يريد العودة إلى صفوف ريال مدريد خلال ولاية ثالثة، أو تدريب نادي يوفنتوس أو مرسيليا الفرنسيين.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق، إلى أن زيدان مرشح لتدريب منتخب البرازيل.

ولكن زيدان كان يريد تولي مسئولية تدريب منتخب فرنسا، قبل أن يتم تجديد عقد ديدييه ديشامب حتى كأس العالم 2026.