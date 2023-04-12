"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديوجراف لمناورات أمريكا والفلبين 2023

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيدوجراف عن مناورات أمريكا والفلبين 2023.

وقال التقرير إن المناورات العسكرية تجري في الفترة من 11 إلى 28 أبريل، وهي الأكبر في تاريخ المناورات المشتركة بين واشنطن ومانيلا.

فيما تجري المناورات قبالة بحير الصين الجنوبي “شمال لوزون، بالاوان أنتيك”، ويشارك بها: أكثر من 17 ألف جندي بينهم بـ 12 ألف جندي أمريكي، ومانيلا بـ 5 آلاف جندي، وأستراليا 111 جنديًا، فيما تشارك اليابان في المناورات بصفة مراقب.

وتشمل المناورات تدريبات بالذخيرة الحية في البحر للمرة الأولى والتي تهدف إلى التدريب على تقنيات تكتيكات وإجراءات مشتركة لتنفيذ ضربة بحرية.

وبدأت التدريبات المشتركة التي كانت مقررة منذ فترة طويلة، بينما أنهت الصين ثلاثة أيام من المناورات الحربية حول تايوان تضمنت محاكاة لضربات دقيقة لمحاصرة الجزيرة، ردًا على اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إينج وين برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في لوس أنجلوس.