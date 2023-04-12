اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتى اليوم فى الدورى الممتاز

اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغال ميلو بيريرا، حكام مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.



وتقام اليوم مباراتين فى افتتاح مباريات الجولة ال ٢٥ من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلتقى فريق الداخلية مع نظيره سيراميكا، ويلعب غزل المحلة مع فيوتشر .



وجاء حكام المباراتين كالتالي.

الداخلية × سيراميكا

محمد التابعي الغازي حكما للساحة ويعاونه كلا من: محمد عبدالمجيد "جيدو " مساعد أول ومحمد عطا مساعد ثان وأحمد ناصر عباس حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو مصطفى عطية حكم فيديو مساعد .

غزل المحلة × فيوتشر

محمد عادل حكما للساحة ويعاونه كلا من: هاني عبدالفتاح مساعد أول وسيد نافع مساعد ثان وابراهيم محمد حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو واحمد لطفي حكم فيديو مساعد.



وعادت تقنية الفار لمباريات الدورى بعد إنهاء أزمة مستحقات الشركة المسئولة عن تقديم الخدمة فى الدورى المصرى .

يأتى ذلك فى الوقت الذى يحرص فيه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام على دعم الحكام بشتى الطرق، حيث قام بزيارة طاقم حكام مباراة نهائي كأس مصر ومعه عدد من أعضاء اللجنة على رأسهم محمد فاروق وأحمد أبو العلا، في فندق إقامة حكام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.



وأصر بيريرا على التواجد مع طاقم حكام نهائى بطولة كأس مصر بقيادة أمين عمر، كنوع من الدعم لحكامه قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة الهامة .



وانتهت مباراة الأهلي مع بيراميدز التي اقيمت أمس، على إستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022 بفوز الأهلى ٢-١.



كان الخبير البرتغالي قد أصر على اسناد مهمة إدارة مباراة نهائى كأس مصر لطاقم حكام مصرى برغم تقدم نادى بيراميدز بطلب رسمى لتعيين حكام اجانب لهذه المباراة .



وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي وبيراميدز لأمين عمر، بعد طلب بيراميدز استقدام حكام أجانب.