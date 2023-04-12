الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى معرض فيصل للكتاب.. الشيخ محسن حسانين: العشرة الأواخر من رمضان نفحة ربانية

فعاليات معرض فيصل
فعاليات معرض فيصل للكتاب

نظم معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في يومه العاشر، أمسية دينية بعنوان «فضائل العشر الأواخر»، أدارها الدكتور أحمد البطريق، وشارك فيها الشيخ محسن حسانين.

 

وتحدث أحمد البطريق عن فضائل العشر الأواخر من رمضان، مؤكدا على أنها من أفضل أيام الدنيا، وهي نفحة وهدية ربانية من رب العباد لأمة سيدنا رسول الله.

 

وقال الشيخ محسن، إن أيام العشر الأواخر من رمضان، هي أعظم أيام الشهر، ففيها عتق من النار، فإذا صدق الإنسان المسلم بالاعتراف بالتقصير والنقصان في بداية الشهر، فتلحقه عناية الرحمن ورحمته، فادركته العشر الأواخر بالعنف من النيران.


وأكد على أن رسول الله صل الله عليه وسلم، كان يجد ويجتهد في هذه الليالي، موضحا ينبغي على المسلم الاقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم فإنه هو الأسوة والقدوة ، والجد والاجتهاد في عبادة الله، وألا يضيع ساعات هذه الأيام والليالي، فإن المرء لا يدري لعله لا يدركها مرة أخرى باختطاف هادم اللذات ومفرق الجماعات والموت الذي هو نازل بكل امرئ إذا جاء أجله، وانتهى عمره، فحينئذ يندم حيث لا ينفع الندم.

فعاليات معرض فيصل للكتاب
فعاليات معرض فيصل للكتاب
فعاليات معرض فيصل للكتاب
فعاليات معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب أمسية دينية فضائل العشر الأواخر الدكتور أحمد البطريق الشيخ محسن حسانين

الأكثر قراءة

سقوط أمطار غزيرة غرب الإسكندرية

بشارة: تعامل فورى لسقوط تجمعات الأمطار بمحافظة الإسماعيلية

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتى اليوم فى الدورى الممتاز

الحلقة 20 مسلسل الكتيبة 101.. العميد الدسوقى: معركة الشيخ زويد بداية نهاية التنظيم

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

"ذكريات صينية فى عيون أجنبية".. كتاب جديد يغطى مائة عام من تحولات الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا