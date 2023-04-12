فى معرض فيصل للكتاب.. الشيخ محسن حسانين: العشرة الأواخر من رمضان نفحة ربانية

نظم معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في يومه العاشر، أمسية دينية بعنوان «فضائل العشر الأواخر»، أدارها الدكتور أحمد البطريق، وشارك فيها الشيخ محسن حسانين.

وتحدث أحمد البطريق عن فضائل العشر الأواخر من رمضان، مؤكدا على أنها من أفضل أيام الدنيا، وهي نفحة وهدية ربانية من رب العباد لأمة سيدنا رسول الله.

وقال الشيخ محسن، إن أيام العشر الأواخر من رمضان، هي أعظم أيام الشهر، ففيها عتق من النار، فإذا صدق الإنسان المسلم بالاعتراف بالتقصير والنقصان في بداية الشهر، فتلحقه عناية الرحمن ورحمته، فادركته العشر الأواخر بالعنف من النيران.



وأكد على أن رسول الله صل الله عليه وسلم، كان يجد ويجتهد في هذه الليالي، موضحا ينبغي على المسلم الاقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم فإنه هو الأسوة والقدوة ، والجد والاجتهاد في عبادة الله، وألا يضيع ساعات هذه الأيام والليالي، فإن المرء لا يدري لعله لا يدركها مرة أخرى باختطاف هادم اللذات ومفرق الجماعات والموت الذي هو نازل بكل امرئ إذا جاء أجله، وانتهى عمره، فحينئذ يندم حيث لا ينفع الندم.

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