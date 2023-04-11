يبدأ غدًا.. موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حرب والقناة الناقلة

لا تنتهي عروض الشركة المتحدة الدرامية في رمضان 2023، فمع إنتهاء عرض مسلسل الكتية 101 تستعد لتقديم حرب، ومسلسل حرب من المسلسلات المنتظرة من أول الإعلان عنها، كونها تقدم الفنان أحمد السقا في شكل درامي مختلف، إذ اتضح من برومو أنه يقدم دور الإرهابي الذي يقود فصيل متطرف في سيناء يهدف منه معادة الدولة والتربص بأجهزتها الوطنية.

موعد عرض مسلسل حرب في رمضان 2023

تبدأ قناة "ON"، غدا الأربعاء 21 رمضان عرض مسلسل "حرب"، وذلك ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مجموعة من أقوى الأعمال الفنية والبرامجية خلال الشهر المبارك، ومع اقتراب عرض الحلقة يكثف البحث من قبل الجمهور عن موعد عرض الحلقة والقناة الناقلة.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حرب والقناة الناقلة

مسلسل حرب الحلقة الأولى يُعرض على قناة "ON" في تمام الساعة التاسعة مساء، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الثالثة والربع مساء وإعادة ثانية في الثالثة والربع عصرًا.

فيما يُعرض على قناة "ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساء وإعادة أولى 4.45 صباحًا وإعادة ثانية 12.15 ظهرًا وإعادة ثالثة 4.45 عصرًا.

فريق عمل مسلسل حرب

"حرب" بطولة الفنان أحمد السقا ومحمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال.

يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد الفنان أحمد السقا شخصية إرهابي، بينما يجسد الفنان محمد فراج شخصية ضابط أمن وطني، وتدور أحداث العمل في 10 حلقات.

أخر أعمال الفنان أحمد السقا

وكان آخر أعمال أحمد السقا فيلم "العنكبوت" الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر هذا العام، وشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وفي الدراما التلفيزيونية قدم مسلسل الاختيار 3 الذي حقق نجاح كبير في رمضان 2022 في مصر والوطن العربي.