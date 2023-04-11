الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسوم متحركة وأفلام كرتونية لتوصيل الإرشادات للمزارعين

السيد القصير
السيد القصير

كلّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير أساليب الإرشاد الزراعي وزياده فعاليتها.

وأكد حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن الإدارة تقوم بإستخدام الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل والتطبيقات المتخصصة والرسوم المتحركة لنشر المعلومة الإرشادية وتوصيلها في صورة سهلة ومحببة للمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير أساليب الإرشاد الزراعي وزيادة فعاليتها حيث تعتبر الأعمال الدرامية كحلقات سر الأرض أو أفلام الكرتون  أحد الأساليب المحببة التي تشد انتباه المزارعين.

وأضاف الحمادي أنه تم تصميم بعض النصائح الإرشادية حول كيفية مكافحة ذبابة الخوخ حيث تعتبر هذه الحشرة من أخطر الآفات وترجع خطورتها لتأقلمها مع البيئات المختلفة وتعدد العوائل لها وتتابع نموها علي مدار العام وترجع الخطورة الأكبر لها أنها تصيب الفاكهة في مرحلة النضج قيد الاستهلاك، الأمر الذي يصعب من المكافحة الكيماوية لها وهي تصيب العديد من العوائل منها الخوخ المشمش والتين والمانجو والموالح والتفاح والكمثري  والطماطم.

تعتبر المصائد أحد أهم الوسائل في مكافحة هذه الحشرة وأضاف أنه بناء على توجيهات وزير الزراعة سيتم التوسع في تصميم الأفلام الكرتونية حول التوعية بأساليب الزراعة الحديثة وأيضا كيفية مكافحة جميع الأمراض والآفات.

الزراعة المركزية للارشاد الزراعى تستعين بالرسوم المتحركه والافلام

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