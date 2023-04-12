الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يجتمع بالفرق الطبية بمبادرات 100 مليون صحة

وكيل صحة مطروح يجتمع
وكيل صحة مطروح يجتمع بالفرق الطبية بمبادرات 100 مليون صحة

عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماع مع مديري الإدارات الصحية، ومنسقي المبادرات، بحضور الدكتورة مروه عبد المنعم، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور أحمد عماد، منسق المبادرات بالمحافظة.

 

جاء ذلك لمناقشة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، والاطمئنان علي تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين والمواطنات، بجميع مراكز المحافظة، ضمن خطة العمل تحت إشراف المنسق العام للمبادرات الصحية الرئاسية بالمحافظة، بهدف التسهيل على المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة .

 

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات" مع توفير كل مستلزمات العمل .

 

وأضاف أن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عاما ممن يعانون من إرتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لدي أصحاب الأمراض المزمنة، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين، وذلك بعد تدريب الفرق الطبية علي التعامل مع أجهزة قياس الكرياتنين في الدم، والدهون الثلاثية، والسكر التراكمي، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

 

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر لمنسق المبادرات الرئاسية، وجميع الفرق الطبية المشاركة لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين  وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى.

 

يأتي  ذلك في إطار مبادرات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ١٠٠ مليون صحة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية .

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