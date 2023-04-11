محافظ بني سويف يشهد احتفالية تكريم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، اليوم الثلاثاء، احتفالية تكريم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم، بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف.

وحضر الاحتفالية، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، والمستشار حسن جعفر، أمين عام حزب حماة الوطن ببني سويف، ونهى الحميلي، عضو مجلس النواب "سابقا "وأعضاء هيئة الحزب.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بقاعة البارون، فقرات غنائية وفيلم تسجيلي عن تضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وكلمات لقيادات وكوادر الحزب، حيث تم تكريم عدد 14 من أمهات شهداء الواجب ، و5 من حفظة القرآن الكريم ، و5 من الأمهات المثاليات وتم تسليم المكرمين شهادات تقدير وبعض الهدايا العينية.

وهنأ محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، أهالي المحافظة بعيد القيامة المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك، لافتا إلى حرصه على حضور هذه الفعالية التي ينظمها الحزب، ومعرباً عن تقديره لكافة قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، وموجهًا تحية إعزاز وتقديرلكل أمهات مصر بصفة عامة، وأمهات الشهداء على وجه الخصوص، مؤكداً على أن الشعب المصري يقدر ويعي جيدا تضحيات أبناء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة، الذين يمثلون صمام الأمان والحصن المنيع ضد من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات وطننا الغالى مصر.

يذكر أن محافظ بنى سويف قد استقبل بمكتيه الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن ، قبل التوجه لحضور الاحتفالية، التي نظمها الحزب بقاعة البارون بمدينة بني سويف، بحضور قيادات الحزب وأعضاء الأمانة بمحافظة بني سويف.