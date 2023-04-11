محافظ الدقهلية: إحالة 112 من العاملين بمستشفى دكرنس للتحقيق

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خطة محكمة لتنظيم حملات لجان التفتيش والمرور علي جميع مواقع العمل التنفيذي ورافد تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين في جميع القطاعات، وذلك حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كل القطاعات، حيث يتم من خلال هذه اللجان متابعة الأداء والانضباط الإدراي وحسن تقديم الخدمات للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

كما تابع "مختار" أعمال لجنة التفتيش والمتابعة التي تم تنفيذها بالمرور علي مستشفي دكرنس العام حيث اطلع "مختار"علي تقرير بنتائج أعمال اللجنة الذي أعده، حسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه، باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وقرر "مختار" إحالة 112 من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين والفنيين بالمستشفي للتحقيق فورًا لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، منهم 9 أطباء و21 من التمريض و15 من الإداريين، إضافة لعدد 67 طبيبًا تركوا العمل بدون إذن رسمي أوخط سير، وكذا إحالة مسئول سجل الحضور والانصراف للتحقيق لعدم اتباع القواعد الموحدة في الحضور والانصراف لجميع العاملين بالمستشفي ووجود كشط بالسجل.

وقرر "مختار" إحالة كل من: مسئول الصيانة لوجود أجهزة معطلة ولم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها وكذلك مسئولو الصيانة والمدير المالي والإداري ومسئول السلامة والصحة المهنية والمراقب الصحي ومسئول المصاعد بالمستشفي للتحقيق؛ وذلك للتراخي والإهمال في العمل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العديد من الملاحظات التي تقع في نطاق تخصص كل منهم، مما عاد بالسلب علي جودة الخدمات المقدمة للمرضي والمترددين علي المستشفى.