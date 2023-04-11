الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: القوى العاملة وفرت فرص عمل لذوي الهمم بـ 6 شركات

لقاءات المتقدمين
لقاءات المتقدمين لشغل وظائف القوى العاملة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الدعم لمختلف الفئات من الشباب وخاصة ذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير سبل العيش للمواطنين، والإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم المهن التى يتطلبها سوق العمل.

وأوضح «الشريف» أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق تنظيم ملتقى التشغيل الخامس لذوى الهمم من الجنسين بالتعاون مع 6 شركات مشاركة وهي: (شركة امريكانا لخدمات، وشركة فرجللو للمنتجات الغذائية، وشركة بداية لتصنيع اللحوم، ومستشفى ابراهيم عبيد، وشركة ليسيكو، وجملة ماركت).

ومن جانبه، أشار محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية إلى أنه تم عقد المقابلات لعدد 35 من المتقدمين وإستكمال أوراق المرشحين وجارى الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين إجتماعي ورعاية صحية طبقا للقانون كما تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الاعاقة ،وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

وكان قد أعلن محافظ الإسكندرية شهر مارس الماضي أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، قامت بتعيين 5409  شاباً، منهم  153 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10388 راغب عمل منهم 258 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 135 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، لتحقيق سبل العيش للمواطنين من ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم.

IMG-20230411-WA0015
IMG-20230411-WA0015
IMG-20230411-WA0016
IMG-20230411-WA0016
IMG-20230411-WA0014
IMG-20230411-WA0014
IMG-20230411-WA0013
IMG-20230411-WA0013
محافظ الإسكندرية مديرية القوى العاملة ملتقى التشغيل الخامس 6 شركات التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

إصابة 6 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الواحات بالجيزة

بدء الاستعدادات لتشكيل الفريق المصري المشارك في أولمبياد المعلوماتية 2023

أمطار متوسطة على مدينة الضبعة (صور)

محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

شريف أبوالنجا: الواسطة أمر «غير موجود» إطلاقا فى القبول بمستشفى 57357

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة