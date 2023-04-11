محافظ الإسكندرية: القوى العاملة وفرت فرص عمل لذوي الهمم بـ 6 شركات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الدعم لمختلف الفئات من الشباب وخاصة ذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير سبل العيش للمواطنين، والإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم المهن التى يتطلبها سوق العمل.

وأوضح «الشريف» أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق تنظيم ملتقى التشغيل الخامس لذوى الهمم من الجنسين بالتعاون مع 6 شركات مشاركة وهي: (شركة امريكانا لخدمات، وشركة فرجللو للمنتجات الغذائية، وشركة بداية لتصنيع اللحوم، ومستشفى ابراهيم عبيد، وشركة ليسيكو، وجملة ماركت).

ومن جانبه، أشار محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية إلى أنه تم عقد المقابلات لعدد 35 من المتقدمين وإستكمال أوراق المرشحين وجارى الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين إجتماعي ورعاية صحية طبقا للقانون كما تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الاعاقة ،وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

وكان قد أعلن محافظ الإسكندرية شهر مارس الماضي أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، قامت بتعيين 5409 شاباً، منهم 153 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10388 راغب عمل منهم 258 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 135 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، لتحقيق سبل العيش للمواطنين من ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم.

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