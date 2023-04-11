لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع مع كولر لحسم طلباته في الموسم الجديد

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب على عقد جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني قبل مباراة الذهاب ضد الرجاء البيضاوي المغربي في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف المصدر أن كولر سوف يحدد برنامج فريقه قبل مباراتي الذهاب والإياب مع الرجاء المغربي وطلباته من أجل توفيرها لمنح الفريق كل سبل الراحة لتخطي عقبة بطل المغرب.

وأضاف مصدر مسئول أن الجلسة مع المدير الفني من أجل مناقشة ملف المفاوضات خاصة أن كولر يريد تدعيم أربعة مراكز وهم: الهجوم والجناح الأيسر والجبهة اليسرى ومركز صناعة الألعاب حيث يرى السويسري تدعيم هذه المراكز تعتبر أولوية في خطة الصفقات الصيفية.

وأشار المصدر إلي أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب استقرت على رحيل 5 لاعبين عن المارد الأحمر في الصيف المقبل قبل بداية الموسم الجديد بالتنسيق مع السويسري.

وأوضح المصدر أن رحيل الخماسي أيمن أشرف والبرازيلي برونو وسافيو شادي حسين ولويس ميكيسوني والتر بواليا نهاية الموسم الجاري بعد تمسك كولر بعدم الحاجة إليهم في الفترة القادمة.

في المقابل، وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة كأس مصر.

كما وجه التهنئة لجماهير الأهلي في كل مكان بهذه البطولة المستحقة، وخص بالتحية جماهير الأهلي التي تواجدت في ملعب المباراة وساندت اللاعبين طوال الوقت وحفزتهم، وكان لها دور كبير في إحراز الفوز.

وأشاد رئيس النادي بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي وإصرارهم على تحقيق البطولة بالرغم من التأخر بهدف، إلا أن روح الفانلة الحمراء وشخصية لاعبي الأهلي ظهرت في التوقيت الصعب واستطاعوا تعديل النتيجة والفوز بالبطولة.

وعبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره للجهود التي بذلها اللاعبون وجهازهم الفني لإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير، وطالب كل منظومة الفريق بالمزيد من التركيز ومضاعفة الجهد، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحديات عديدة على كافة المستويات المحلية والقارية.