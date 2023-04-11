توابع ضياع الكأس.. جلسة عاصفة في بيراميدز مع باتشيكو وشرطان لاستمراره

اشتعل بركان الغضب داخل جدران نادي بيراميدز، عقب ضياع حلم التتويج بأول ألقاب الفريق تاريخيا، بعد الهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر (نسخة 2021/2022).

ويكشف “الدستور” كواليس الجلسة التي تمت بين ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، عقب نهاية المباراة.

وأضاف المصدر: "الجلسة كانت عاصفة بالفعل لمعرفة أسباب ضياع حلم التتويج بلقب كأس مصر والأول في تاريخ النادي".

وواصل: "باتشيكو يتحمل المسؤولية بالكامل، التشكيل خاطئ، فضلا عن استمرار بعض اللاعبين في الملعب لفترة طويلة وهم ليسوا في أفضل حالاتهم الفنية".

وتساءل المصدر: “كيف يلعب الفريق بمهاجم وهمي مثل إبراهيم عادل، مع احترامي الشديد للاعب وإمكانياته الفردية والمهارية العالية للغاية، مع وجود التونسي فخر الدين وفخري لاكاي على مقاعد البدلاء”.

وأشار المصدر إلى أن تغييرات المدرب البرتغالي على المباراة كانت متأخرة للغاية، الوقت لم يكون كافيا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتابع: "كان يجب على باتشيكو الدفع بأحدهم أساسيا في تشكيل الفريق منذ البداية، والاعتماد على الهجوم وليس الدفاع والهجمات المرتدة، دفعنا ثمن قرارات المدرب البرتغالي".

وزاد المصدر: "ما حدث من أخطاء لباتشيكو أمس، غير مسموح بتكراره مجددا خلال المواجهات المقبلة محليا وقاريا وتحديدا مواجهتي مارومو جالانتس الجنوب إفريقي في دور الثمانية بالكونفيدرالية".

وأكمل: "إذ كان المدرب البرتغالي يريد الحفاظ على منصبه، فلدينا شرطين لا تنازل عنهم، الأول إنهاء الموسم الحالي بالدوري داخل المربع الذهبي لضمان التواجد في أفريقيا بشكل مستمر".

وختم قائلا: "الشريط الثاني التتويج بالنسخة الحالية من الكونفيدرالية وليس الاكتفاء بالوصول للدور الإقصائية فقط".

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز، قد فرط في الحصول على أول ألقابه تاريخيا، بعد السقوط أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف، أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2021/2022).

افتتح التسجيل للسماوي المغربي وليد الكرتي في الدقيقة الـ72، ثم أدراك التعادل للأهلي محمود كهربا في الدقيقة الـ75، ثم حمدي فتحي هدف توج الأحمر باللقب في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول.