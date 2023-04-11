وزير الخارجية يزور اليونان.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف الملفات المطروحة على طاولة المناقشات

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري يزور اليونان اليوم في زيارة رسمية، ومن المتوقع أن تشهد مباحثات حول العديد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين.

وأضاف بركات خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة ستشهد لقاءً بين شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، يعقبها عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفديّ البلدين.

وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري سيعقد لقاءً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني مُؤكدًا أن المباحثات ستركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتغيرات المناخية.

وأوضح مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، أن الزيارة ستشهد مباحثات حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، لافتًا إلى أن هناك تطابقًا في وجهات النظر المصرية اليونانية بشأن العديد من الموضوعات.

وتابع أن من المتوقع مناقشة ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال هذه الزيارة، كما أكد أن ملفات التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، ستكون مطروحة للنقاش على طاولة مباحثات وزير الخارجية المصري في زيارته لليونان.