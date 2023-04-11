اتحاد الكرة يكشف موقف محمد عبد المنعم من المشاركة في السوبر

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة موقف محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، من المشاركة في لقاء الزمالك في السوبر المصري، بعد طرده أمام بيراميدز (2-1) في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي بطل الكأس مع الزمالك في السوبر المصري موسم 2021-2022، يوم 5 مايو المقبل في أبوظبي بالإمارات.

وأكد المصدر أن عبد المنعم من حقه أن يتواجد بشكل طبيعي في مباراة كأس السوبر، لأن كل بطولة تكون قائمة بذاتها على مستوى الإنذارات والطرد وفقا للوائح اتحاد الكرة.

وأوضح المصدر أن الأمر ذاته انطبق على لاعبي بيراميدز الذين شاركوا بشكل طبيعي في الدوري قبل لقاء الأهلي، لكنهم غابوا للإيقاف في الكأس، مثل علي جبر ومصطفى فتحي.

ووقع سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، عقوبة مالية ضد لاعبه محمد عبد المنعم.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي توقيع عقوبة مالية ضد اللاعب بعد واقعة طرده في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، كنوع من تقويم اللاعب بعد الخروج عن النص خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض عبد المنعم للطرد من جانب الحكم أمين عمر في الدقيقة 116 من عمر لقاء بيراميدز لاعتدائه بدون كرة على التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

وأظهرت تقنية الفيديو اعتداء عبد المنعم على بن يوسف وهو ما جعل الحكم يشهر له البطاقة الحمراء مباشرة.

ووجه عبد المنعم اعتذارا عقب اللقاء إلى بن يوسف عبر تصريحات تليفزيونية بخلاف أنه نشر صورة للاعب بيراميدز عبر انستجرام وقدم له الاعتذار أيضا.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه عقب تغلبه مساء الاثنين على بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت بإستاد القاهرة.