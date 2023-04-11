الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يكشف موقف محمد عبد المنعم من المشاركة في السوبر

عبدالمنعم
عبدالمنعم

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة موقف محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، من المشاركة في لقاء الزمالك في السوبر المصري، بعد طرده أمام بيراميدز (2-1) في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي بطل الكأس مع الزمالك في السوبر المصري موسم 2021-2022، يوم 5 مايو المقبل في أبوظبي بالإمارات.

وأكد المصدر أن عبد المنعم من حقه أن يتواجد بشكل طبيعي في مباراة كأس السوبر، لأن كل بطولة تكون قائمة بذاتها على مستوى الإنذارات والطرد وفقا للوائح اتحاد الكرة.

وأوضح المصدر أن الأمر ذاته انطبق على لاعبي بيراميدز الذين شاركوا بشكل طبيعي في الدوري قبل لقاء الأهلي، لكنهم غابوا للإيقاف في الكأس، مثل علي جبر ومصطفى فتحي.

ووقع سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، عقوبة مالية ضد لاعبه محمد عبد المنعم.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي توقيع عقوبة مالية ضد اللاعب بعد واقعة طرده في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، كنوع من تقويم اللاعب بعد الخروج عن النص خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض عبد المنعم للطرد من جانب الحكم أمين عمر في الدقيقة 116 من عمر لقاء بيراميدز لاعتدائه بدون كرة على التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

وأظهرت تقنية الفيديو اعتداء عبد المنعم على بن يوسف وهو ما جعل الحكم يشهر له البطاقة الحمراء مباشرة.

ووجه عبد المنعم اعتذارا عقب اللقاء إلى بن يوسف عبر تصريحات تليفزيونية بخلاف أنه نشر صورة للاعب بيراميدز عبر انستجرام وقدم له الاعتذار أيضا.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه عقب تغلبه مساء الاثنين على بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت بإستاد القاهرة.

2021-2022 اعتدائه اتحاد الكرة اعتذار التونسي فخر الدين بن يوسف السوبر المصرى المباراة النهائية

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

أسعار الأرز «جملة» اليوم الثلاثاء

وزير المالية: مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية بحوافز تمكين القطاع الخاص

روسيا: لن تكون هناك تعبئة عسكرية جديدة ولا توجد خطط لها

استكمال امتحانات صفوف النقل وإعلان النتائج قبل عيد الفطر

مصرع سائق بانقلاب سيارة مازوت في الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس