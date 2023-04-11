الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز شباب أبو ميلاد يفوز ببطولة الدورة الرمضانية فى مطروح

مركز شباب أبو ميلاد
مركز شباب أبو ميلاد بطل الدورة الرمضانية

اختتمت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، فعاليات  الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لخماسيات كرة القدم، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإداره المركزية للتنمية الرياضية "الادارة العامة للقاعدة الشعبية".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور  أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، وبحضور الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام المديرية، والدكتورة نجلاء البلشي وكيل المديرية للرياضة.

ونجح مركز شباب أبو ميلاد في الفوز في المباراة النهائية وتحقيق بطولة الدورة الرمضانية، بعد الفوز على مركز شباب الوادي بضربات الترجيح بهدفين نظيفين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

 بدء الحفل الختامي بمباراة للمشروع القومي للفتيات خماسي كرة القدم تحت شعار ١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم، وذلك بمركز شباب أبو ميلاد بطل مطروح،  وسيشارك باللقاء الختامي على مستوى الجمهورية بالقاهرة، خلال الفتره من ٢٠ رمضان إلى  ٣٠ رمضان ١٤٤٤.

وفي سياق أخر، كانت قد نظمت  الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، أمس، محاضرة تحت عنوان "الدين والأخلاق"، وذلك ضمن فعاليات الرواق الأزهري بمركزي شباب الرويسات الحمام ومركز شباب أغورمي بسيوة.

وألقى الشيخ  أحمد محمد والشيخ  محمود شهاوي الواعظ بالمنطقة الأزهرية المحاضرة بمشاركة العديد من طلائع الحمام وسيوة.

تأتي الندوة  في إطار استمرار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، حيث تم إتاحة الفرصة أمام كافة فئات المجتمع لتلقي الوعي الديني والثقافي من منبع الأزهر الصافي طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.

جاء ذلك تحت رعاية و توجيهات الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة، واللواء  خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور وليد رفاعي مدير عام المديرية، ومحمد عبد الرحمن مدير إدارة تنمية النشء.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدورة الرمضانية المباراة النهائية خماسي كرة القدم مديرية الشباب والرياضة مطروح

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