عودة إيطاليا..الأندية الإيطالية تسيطر على دور الثمانية في التشامبيونزليج للمرة الثالثة

تنطلق غدا منافسات دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهد هذا الدور تواجد 3 أندية إيطالية، وهي نابولي، وإنتر ميلان، وإيه سي ميلان، ولها الغلبة في هذا الدور،و3 أندية هو أكبر تواجد إيطالي في دور ربع النهائي، وهذه السيطرة الإيطالية على دور الثمانية لم تحدث للمرة الأولى فقط لكنها تحدث للمرة الثالثة بنظام البطولة المعمول به حاليا منذ موسم 2003 – 2004.

لكن كانت قرعة دور الثمانية قاسية للغاية إذ أوقعت نابولي في مواجهة ميلان في حين يلاقي إنتر نادي بنفيكا البرتغالي.

إذن الميزة الوحيدة من هذا الصدام الإيطالي أنه سوف يتواجد نادي إيطالي على الأقل في دور قبل النهائي، وكان آخر تواجد إيطالي في دور الأربعة نادي أتلانتا في موسم 2019 – 2020 .

كيف تأهلت الأندية الإيطالية إلى دور الثمانية؟

وكان نابولي قد أقصى في دور الـ16 نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وإنتر أطاح بنادي بورتو البرتغالي، وميلان أخرج نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

يوفنتوس الإستثناء

وكان يمثل بطولة الدوري الإيطالي في التشامبيونزليج في الموسم الحالي 4 أندية لكن نادي يوفنتوس فشل في تجاوز دور المجموعات حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط فقط جمعها من انتصار وحيد على ماكابي حيفا – الكيان الصهيوني في الجولة الثالثة، و5 هزائم بواقع هزيمتين على يد كل من ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا، وهزيمة وحيدة على يد ماكابي حيفا.

الأندية الإيطالية تسيطر على دور الثمانية

والمرة الأولى التي كانت فيها الغلبة للأندية الإيطالية في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بـ3 أندية في موسم 2004 – 2005، والأندية هي يوفنتوس، وميلان، وإنتر، والنادي الوحيد الذي استطاع أن يتأهل إلى دور نصف النهائي هو ميلان الذي نجح في تجاوز مواطنه إنتر في دور ربع النهائي بينما يوفنتوس خرج على يد نادي ليفربول الإنجليزي.

والمرة الثانية كانت في موسم 2005 – 2006، وتواجدت نفس الأندية الثلاثة، وهي يوفنتوس، وميلان، وإنتر، وأيضا النادي الوحيد الذي تمكن من الصعود إلى دور قبل النهائي هو ميلان أيضا الذي نجح في اقصاء نادي أولمبيك ليون الفرنسي في دور ربع النهائي أما يوفنتوس فقد أطاح به نادي آرسنال الإنجليزي، وإنتر فقد خرج على يد نادي فياريال الإسباني.

ميلان هو أكثر الأندية الإيطالية حصولا على اللقب بـ7 ألقاب آخرها كان في موسم 2006 – 2007.

الأندية الإيطالية والحصول على اللقب

وإنتر ثاني الأكثر الأندية الإيطالية حصدا للقب بـ3 ألقاب آخرها كان في موسم 2009 – 2010، وكان هذا آخر موسم احرز فيه نادي إيطالي اللقب آخر، ويأتي في الترتيب الثالث يوفنتوس بلقبين فقط آخرها كان في موسم 1995 – 1996.

بينما نابولي الذي يقدم موسما استثناءيا بكل المقاييس سواء في الدوري الإيطالي أو في دوري أبطال أوروبا لم يحصل على اللقب من قبل.