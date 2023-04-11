يحرص الآلاف من المسلمين بشكل يومي على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 11-4-2023 من رمضان، وخاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتأدية فريضة الله في وقتها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 11-4-2023 من رمضان

وتعرض «الدستور» خدمة مواقيت الصلاة بمستوى كافة محافظات الجمهورية طبق التوقيت المحلي في كل محافظة، اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة



الفجر: 4:05 am

الشروق: 5:34 am

الظهر: 11:56 am

العصر: 3:30 pm

المغرب: 6:19 pm

العشاء: 7:39 pm

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية



الفجر: 4:08 am

الشروق: 5:39 am

الظهر: 12:02 pm

العصر: 3:37 pm

المغرب: 6:25 pm

العشاء: 7:46 pm

مواعيد الصلاة في محافظة أسيوط



الفجر: 4:11 am

الشروق: 5:38 am

الظهر: 11:58 am

العصر: 3:30 pm

المغرب: 6:19 pm

العشاء: 7:36 pm

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان



الفجر: 4:44 am

الشروق: 6:08 am

الظهر: 12:26 pm

العصر: 3:54 pm

المغرب: 6:44 pm

العشاء: 7:59 pm

مواعيد الصلاة في محافظة بني سويف



الفجر: 4:07 am

الشروق: 5:36 am

الظهر: 11:57 am

العصر: 3:30 pm

المغرب: 6:19 pm

العشاء: 7:38 pm

مواعيد الصلاة في محافظة دمياط



الفجر: 4:00 am

الشروق: 5:31 am

الظهر: 11:54 am

العصر: 3:29 pm

المغرب: 6:18 pm

العشاء: 7:39 pm

مواعيد الصلاة في محافظة إسماعيلية



الفجر: 4:00 am

الشروق: 5:30 am

الظهر: 11:52 am

العصر: 3:27 pm

المغرب: 6:15 pm

العشاء: 7:36 pm

مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج



الفجر: 4:09 am

الشروق: 5:35 am

الظهر: 11:54 am

العصر: 3:25 pm

المغرب: 6:14 pm

العشاء: 7:31 pm

مواعيد الصلاة في محافظة السويس



الفجر: 4:00 am

الشروق: 5:29 am

الظهر: 11:51 am

العصر: 3:25 pm

المغرب: 6:14 pm

العشاء: 7:33 pm.