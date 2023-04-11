الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 11-4-2023 من رمضان

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يحرص الآلاف من المسلمين بشكل يومي على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 11-4-2023 من رمضان، وخاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتأدية فريضة الله في وقتها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 11-4-2023 من رمضان

وتعرض «الدستور» خدمة مواقيت الصلاة بمستوى كافة محافظات الجمهورية طبق التوقيت المحلي في كل محافظة، اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة اليوم 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 
 

  • الفجر: 4:05 am
  • الشروق: 5:34 am
  • الظهر: 11:56 am
  • العصر: 3:30 pm
  • المغرب: 6:19 pm
  • العشاء: 7:39 pm

 

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية 
 

  • الفجر: 4:08 am
  • الشروق: 5:39 am
  • الظهر: 12:02 pm
  • العصر: 3:37 pm
  • المغرب: 6:25 pm
  • العشاء: 7:46 pm

 

مواعيد الصلاة في محافظة أسيوط 
 

  • الفجر: 4:11 am
  • الشروق: 5:38 am
  • الظهر: 11:58 am
  • العصر: 3:30 pm
  • المغرب: 6:19 pm
  • العشاء: 7:36 pm

 

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان 
 

  • الفجر: 4:44 am
  • الشروق: 6:08 am
  • الظهر: 12:26 pm
  • العصر: 3:54 pm
  • المغرب: 6:44 pm
  • العشاء: 7:59 pm

 

مواعيد الصلاة في محافظة بني سويف
 

  • الفجر: 4:07 am
  • الشروق: 5:36 am
  • الظهر: 11:57 am
  • العصر: 3:30 pm
  • المغرب: 6:19 pm
  • العشاء: 7:38 pm

 

مواعيد الصلاة في محافظة دمياط
 

  • الفجر: 4:00 am
  • الشروق: 5:31 am
  • الظهر: 11:54 am
  • العصر: 3:29 pm
  • المغرب: 6:18 pm
  • العشاء: 7:39 pm

أدعية مستحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان 2023

مواعيد الصلاة في محافظة إسماعيلية 
 

  • الفجر: 4:00 am
  • الشروق: 5:30 am
  • الظهر: 11:52 am
  • العصر: 3:27 pm
  • المغرب: 6:15 pm
  • العشاء: 7:36 pm

 

مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج 
 

  • الفجر: 4:09 am
  • الشروق: 5:35 am
  • الظهر: 11:54 am
  • العصر: 3:25 pm
  • المغرب: 6:14 pm
  • العشاء: 7:31 pm

مواعيد الصلاة في محافظة السويس 
 

  • الفجر: 4:00 am
  • الشروق: 5:29 am
  • الظهر: 11:51 am
  • العصر: 3:25 pm
  • المغرب: 6:14 pm
  • العشاء: 7:33 pm.

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