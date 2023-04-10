العثور على 4 فرنسيين عالقين في جبال الألب

أعلنت هيئة الطوارئ في سلوفينيا، الاثنين، إنقاذ 4 فرنسيين علقوا في جبال الألب بسبب إنهيار جليدي.

جاءت العملية على جبل سكوتا بعد يوم من استخدام العشرات من عمال الطوارئ مروحيات لإنقاذ 5 أشخاص آخرين جرفهم انهيار جليدي في منطقة جبال الألب الواقعة في الشمال علمًا بأن 3 منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وشهدت جبال الألب الفرنسية، أمس، انهيار جليدي أدى إلى مصرع 6 متزلجين، بينهم مرشدان.

ووقعت الكارثة في نهر أرمانسيت الجليدي، بالقرب من مونت بلانك في جنوب شرق فرنسا، في نحو منتصف النهار، وكان الطقس مشمسًا ووصفت ظروف التزلج بأنها "جيدة" قبل حدوث الانهيار الجليدي.

وقالت المدعية المحلية كارلين بويسيه إن من بين الضحايا زوجان في العشرينيات من العمر وامرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل في أوائل الأربعينيات من عمره كان "على الأرجح" شريكها واثنين من المرشدين.

وقال جان لوك ماتيل المسؤول بقرية كونتامينز مونتجوي القريبة إن الانهيار الجليدي نجم عن انفصال لوح من الجليد عن قمة الجبل.

وانضمت كلاب البحث والإنقاذ إلى فرق الإنقاذ الجبلية أثناء عملها يومي الأحد وصباح الإثنين للوصول إلى من تم العثور عليهم.

وقال ماتيل إن مستوى المخاطر صباح الأحد كان "معقولاً" وإن المرشدين ، وكلاهما من السكان المحليين ، يتمتعان بخبرة عالية.