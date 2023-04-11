مع بداية آخر أيام شهر رمضان.. تعرف على العبادات المستحبة في هذه الأيام

يحرص المسلمون على تأدية العبادات المختلفة خلال شهر رمضان، إلا أن آخر عشر أيام من شهر رمضان المبارك هناك عبادات يجب أن يؤديها المسلمون لما لها من ثواب شديد، لذا يتساءل المسلمون عن افضل العبادات التي يمكن تأديتها في آخر ايام شهر رمضان المبارك.

العبادات المستحبة في آخر أيام رمضان المبارك

"الاعتكاف"

يعرف الاعتكاف بأنه الجلوس فترة معينة في مكان ثم يذهب المرء إلى منزله، لكن في الشرع هو عمل مخصوص ينقطع العبد فيه عن الناس خارج المسجد ويبقى في المسجد ويلزمه يوما وليلة، ومن أسرار الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان صفاء القلب والروح إذ أن مدار الأعمال على القلب كما في الحديث "ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب".

"شد المئزر"

كان النبي إذا دخل العشر شد المأزر كما في الصحيحين ومعناها أنه يعتزل النساء في هذه العشر وينشغل بالعبادة والطاعة وذلك لتصفو نفسه عن المشتهيات فتكون أقرب لسمو القلب إلى معارج القبول وأزكى للنفس لمعانقة الأجواء الملائكية وهذا ما ينبغي فعله للسالك بلا ارتياب.

"إيقاظ الأهل للعبادة"

كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيرها من الليالي، قال سفيان الثوري: أحب إليَّ إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل، ويجتهد فيه، ويُنهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك.

"إحياء الليل"

يكون إحياء الليل بالصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن الكريم، والإكثار من الدعاء، حيث أنه يستجاب الدعاء في هذه الايام الفضيلة.

"قراءة القرآن"

أهم الأعمال في العشر الأواخر من رمضان تلاوة القرآن الكريم بتدبر وخشوع واعتبار معانيه وأمره ونهيه قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان).

" الاغتسال والتطيب"

كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بين العشاءين في العشر الأواخر من رمضان، وقد تقدم من حديث عائشة: «واغتسل بين الأذانين» والمراد: أذان المغرب والعشاء.

وقال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر.