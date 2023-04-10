نقطة انطلاق مصر إلى أوروبا.. تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا، صباح غد الثلاثاء ، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية، موضحا أن الزيارة سوف تتضمن لقاءات مهمة لوزير الخارجية مع كل من رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس" ووزير الخارجية "نيكوس ديندياس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة.
وأضاف السفير أبو زيد بأن الوزير شكرى سوف يلتقي خلال الزيارة أيضاً مع "ديميتري كوبيلوزيس"، رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، كما سيجري حواراً تلفزيونياً مع محطة " Skai News "، إحدى أهم المحطات واسعة الانتشار في اليونان.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.
- يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان الأضخم والأكبر في التاريخ نظرًا لطول المسافة ومد كابلات بين البلدين بطول يصل إلى 900 كيلو متر.
- المشروع يعد ربطًا لقارتي أوروبا وإفريقيا كهربائيًا وليس ربط بين البلدين لتبادل الطاقة.
- الربط الكهربائي سيسمح بنقل الطاقة من مصر لجميع دول أوروبا.
- في تصريحات سابقة لوزارة الكهرباء قالت إن مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان وقبرص يستغرق مدة تنفيذه فترة لا تقل عن 10 سنوات نظرا لبعد المسافة بين البلدين، إذ سيتم مد كابلات تحت المياه بين البلدين بطول 900 كيلو على عمق 3 آلاف متر.
- يبلغ طول الكابل الواحد المستخدم في الربط الكهربائي لـ22 كيلو متر.
- الربط الكهربائي مع اليونان سيخدم دول أوروبا وإفريقيا بالكامل.
- هذا المشروع يعد نقطة انطلاق لربط مصر مع دول أوروبا بالكامل.
- مشروع الربط الكهربائى مع اليونان تتراوح قدرته ما بين 2000 إلى 3000 ميجا وات وفقا لما تحدده الدراسات الخاصة بالمشروع.
- تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، ويمكن تصدير الفائض في الشبكة عن طريق الربط الكهربائي.