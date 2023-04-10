"أبناؤنا فى الخارج": التعليم تعلن موعد توفير الأنشطة لطلاب الابتدائي

كشفت مصادر بوزارة التعليم أن الأنشطة الخاصة بطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ستكون إلكترونية وسيتم اتاحاتها علي المنصة الإلكترونية لطلاب أبناؤنا في الخارج 25 أبريل وتستمر لمدة أسبوعين.

وأعلنت وزارة التعليم اعتماد جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج التي تبدأ في مايو، كاشفة عن 10 معلومات عنها وهى كالتالي:

١- كل مَن قام بتأدية امتحان الترم الأول ليس له تقديم مره آخرى.

٢- التقديم بيكون للطلبة الجدد فقط لا غير.

٣-الامتحانات ستبدأ في الساعه 9:00 صباحاً حسب توقيت كل دوله.

٤- كل امتحان سيكون له مدة زمنية محددة تبدأ من ساعة الدخول إلى الامتحان وهى الساعه 9:00 إلى انتهاء المدة المحددة لهذا الإمتحان.

٥- امتحانات التخلف عن الدور الأول ستبدأ في الساعة 5:00 مساء كل إمتحان له مدة زمنية محددة يتم احتساب هذه المدة من الساعة 5:00 مساء إلى نهاية المدة المحددة لهذا الامتحان.

٦- جميع الامتحانات سيتم عقدها بواسطة الكمبيوتر أو اللاب توب، لذلك يرجى تحضير جهاز الكمبيوتر واللاب توب والتأكد من تشغيل الكاميرات والسماعات.

٧- لا يوجد إمتحانات من داخل مصر لأبناؤنا في الخارج ونحذر من استخدام Vpn النتيجه غير مضمونة؛ لأن حصل تعديلات لا نستطيع أن نقول هينفع او لا ينفع.

٨- بالنسبة لملفات الأنشطة الخاصه للصفوف الأولى هيتم تحديد موعد ارسالها والتعليمات الخاصه بها.

٩- على الطلبة الجدد تفعيل بريد الطالب التعليمات موجودة على المنصة.

١٠- بالنسبة للطلبة إللي امتحنوا في الترم الأول هيكون نفس البريد ونفس الباسورد إللي تم الإمتحان بهم الترم الأول.

١٠- من لديه مشكلة عليه التواصل فورًا مع إدارة أبناؤنا في الخارج أو الدعم الفني.