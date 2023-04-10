الإثنين 10 أبريل 2023
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. شوقى يزور دلال ويهددها بالقتل

جريدة الدستور

زار شوقي فتح الله "منذر رياحنة" شقيقته دلال "إيمان العاصي" في منزل محمد رمضان خلال الحلقة 19 من المسلسل الرمضاني "جعفر العمدة" بعد حبس الأخير بتهمة حيازة مخدرات بعد دس مجهول هيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19 

وتم حبس العمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ما دفع شوقي لزيارة دلال زوجته الثانية إلا أن هالة صدقي التي تجسد دور والدته صفصف قالت له: "رايح على فين يا شوقي، عشان جعفر مش موجود، ليرد عليها: "ناسية أننا نسايب ولا إيه؟ أنا جاي أزور أختي".

وصعد للمنزل وقابل مي كساب التي تجسّد دور الزوجة الأولى للنجم محمد رمضان ليسخر منها: "هاتي أختي وبصلاية عشان كنت بعمل سلطة واتزنقت"، لتخرج دلال ويقول لها: "أنا سايبك تتفرجي على المسرحية دي لحد ما جعفر يتعمد وهتحصليه لأن هان عليكي دم أخوكي وبهدلة أخوكي التاني وضياع عمري في السجن عشان خاطر حبيب القلب بعتي أهلك كلهم".

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. محمد رمضان يواجه تهمة جلب المخدرات من لبنان

والمسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط، سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

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مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. محمد رمضان يواجه تهمة جلب المخدرات من لبنان

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