مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. محمد رمضان يواجه تهمة جلب المخدرات من لبنان

بدأ منذ قليل، مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19 بطولة النجم محمد رمضان، عبر قناة “دي إم سي” دراما الفضائية.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

وبدأت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19 داخل سرايا النيابة للتحقيق معه بتهمة جلب مخدر الهيروين بعد القبض عليه في المطارعائدًا من لبنان.

وأنكر “حعفر”، خلال القبض عليه، علاقة “عايدة” بالمضبوطات، مؤكدًا أنها طليقته وتقابلا بالصدفة في المطار.

كما أنكر خلال التحقيق، علاقته بكيس المخدرات الذي عثرت عليه ضباط الجمارك في حقيبة سفره وأمر وكيل النيابة بحبسه 4 أيام، على ذمة التحقيقيات ولحين تفريغ كاميرات مطار لبنان لتوضيح حقيقة الواقعة..

وانتهت الحلقة الـ18 من مسلسل جعفر العمدة على توقيف رمضان في المطار والقبض عليه بعدما دس له مجهول كيس من مخدرات الهيروين داخل حقيبته.

ابطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك رمضان عدد من النجوم والنجمات منهن زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

التردد: 12124

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.