الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز لـ"العرافة": تامر أمين هيبقى أنجح مقدم برامج رياضية فى مصر

محمد الباز في برنامج
محمد الباز في برنامج العرافة

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، على وصف الإعلامي تامر أمين لنفسه أنه المذيع رقم 2 في مصر، قائلًا إنه لا توجد معايير واضحة لترتيب الإعلاميين.

محمد الباز: أحمد موسى المذيع رقم واحد في برامج التوك شو الشعبية

أضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار": "تامر أمين ممكن يبقى أنجح مقدم برامج رياضية في مصر، أما عن المذيع رقم واحد في برامج التوك شو الشعبية، فيمكن القول إنه أحمد موسى رقم واحد ورقم 2 ورقم 3".

يعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية التي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

محمد الباز تامر أمين العرافة بسمة وهبة اخر النهار أحمد موسى

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