الفنان حازم إيهاب يتصدر ترند تويتر بسبب «مذكرات زوج»

تصدر الفنان حازم إيهاب ترند موقع التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الساعات الأخيرة بسبب مسلسل «مذكرات زوج» الذي يُعرض في رمضان 2023.



واعتلى حازم إيهاب صدارة قائمة الترند على تويتر، بعد أداؤه المتميز في مسلسل مذكرات زوج، والذي يقوم فيه بشخصية «سيف»، كما نال إعجاب الكثيرين وحصدت مشاهده تفاعلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.



ودشن متابعي تويتر هاشتاجًا باسم «حازم إيهاب» عبر حسابتهم الشخصية، مُشيدين بموهبتة المختلفة وأداءه المتغير والمتميز، خاصة دوره في مسلسل مذكرات زوج، والذي حقق نجاحًا كبيرا منذُ عرض حلقاته الأولى.

حازم إيهاب يوجه الشكر لفريق العمل والجمهور

من جانبه وجه الفنان حازم إيهاب، رسالة لصناع مسلسل "مذكرات زوج" بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل.

ونشر حازم، صورا مع فريق العمل، عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، معلقا: «البوست متأخر شوية.. حقيقي أنا فخور جدا بإني مشارك في مسلسل جميل زي ده.. متشكر جدا لكل صناع هذا العمل إنهم وثقوا فيا وإدوني الفرصة العظيمة دي.. يا رب يكون عجبكم وأشوفكم رمضان اللي جاي على خير.. كل سنة وأنتم طيبين جميعا».



مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، نهى عابدين، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادي.

أحداث مسلسل مذكرات زوج



يتكون مسلسل مذكرات زوج في شهر رمضان 2023، من 15 حلقة، ويناقش خلال أحداثه واقع الحياة الزوجية والخلافات التى تنشأ بين الأزواج بشكل كوميدى غير معتاد عن طريق 3 أجيال مختلفة.