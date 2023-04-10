الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 5 سنوات لعاطلين تسببا في عاهة مستديمة لصاحب مقهي بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطلين بالسجن لمدة 5 سنوات، مما أسند إليهم، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالتعدى على صاحب مقهي مما تسبب له فى عاهة مستديمة، بسبب خلافات بينهم، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عماد عبد النبى العيسوى والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 16106 لسنة 2022 جنايات قسم العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بأسلحة بيضاء بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، انه على اثر خلافات سابقة بين شقيق المجنى عليه" ع.م.ع" صاحب مقهى، وبين المتهمين كل من " س.خ.ع" و" ك.م.ح"، عاطلين، أثناء سيره بالطريق العام، تفاجئ بالمتهمين محرزين أسلحة بيضاء سكاكين، وتعدوا بها بأنحاء متفرقة من جسده محدثين إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى، ان الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه بالركبة اليمنى ومفصل الكتف الأيمن وباعلى الجبهة وبالكاحل الأيسر ويمين الشفة العلوية مما يتقرر لعلاجها أقل من عشرين يوما، وان المجنى عليه تخلف لديه جراء إصابته بتر جزئى بالإسلامية الطرفية لأصبع الخنصر الأيمن مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 1%، وبناء عليه فإن المتهمين ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية.

 

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب ابو عمر، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مما أسند إليهما والزمتهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بالتسبب في عاهة مستديمة لموظف بشركة ادويه انتقاما منه بسبب خلافات بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد العظيم البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 12067 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل اول يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه مستخدمين اسلحة بيضاء مما ادي الي إصابته بعاهة مستديمة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول، أنه علي اثر خلافات سابقة بين نجل المجني عليه " ع.م.ع" موظف بشركة أدوية، وبين المتهمين كل من " م.خ.ع" و " م.ع.م" عاطلين، وأنه حال سير المجني عليه بالطريق العام متجها الي عمله تربصوا له المتهمين وانهالوا عليه ضربا مستخدمين سلاح أبيض سكين قاصدين الانتقام منه فاحدثوا إصابته مما ترتب عليها عاهة مستديمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 كشف من تقرير مصلحة الطب الشرعي ، أنه تخلف لدي المجني عليه إصابة متوسطة بالاعصاب الحسية للعصب الزندي الأيسر مما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز الثاني وتخلف عنها نسبة 3% وكذا إعاقة بكل من الخنصر والبنصر الأيسر مما تقدر نسبة 3% وكذا إعاقة جزئية بالسبابة الأيمن مما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبة 1% وأعاقة جزئية بالمرفق الايمن عاهة بنسبة 3% ، فإن المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بنصوص القانون ، وامرت بإحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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