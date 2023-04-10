الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تكرم الأمهات المثاليات وتشيد بقصص نجاحهن في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

كرمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأمهات المثاليات لهذا العام خلال حفل أُقيمت فعالياته بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و حسام عبد الغفارمدير مديرية التضامن الاجتماعي .

 

حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم و عرض تقديمى لقصص كفاح الأمهات المثاليات، كما قدم أطفال حضانة منار السبيل عرض فنى بهذه المناسبة، وفى هذا السياق،، استهلت " المحافظ " كلمتها بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول أعياد الفطر المبارك والقيامة المجيد ، كما أعربت عن خالص سعادتها بهذا اللقاء ،موجهة التحية الى أمهات وسيدات مصر و أمهات الشهداء الأبرار،  حيث أكدت ان الأم المصرية هى رمز العطاء والرحمة وأيقونات الاصرار والنجاح .

 

ولفتت " المحافظ " خلال كلمتها إلى الدعم الكبير الذى نالته المرأة المصرية من القيادة السياسية والذى يُعد نقلة غير مسبوقة فى التاريخ عكست ايمان القيادة بأهمية دور المرأة نحو بناء مجتمع قوى ، كما وجهت الشكر إلى أعضاء لجنة اختيار الأم المثالية والقائمين على الحفل

FB_IMG_1681138863438
FB_IMG_1681138863438
FB_IMG_1681138856193
FB_IMG_1681138856193
FB_IMG_1681138833593
FB_IMG_1681138833593
محافظ دمياط دمياط محافظة دمياط اخبار دمياط القاهرة دمياط

الأكثر قراءة

«أنا اصطدت يا ياسين».. تفاعل جماهيري كبير مع مكالمة منى زكي في «تحت الوصاية»

تنظيم 26 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى أسوان «ضمن حياة كريمة»

مسلسل جميلة الحلقة 19.. هل يطلق هشام شيري أم هي خطة جديدة؟

للتهدئة.. كواليس قرار إسرائيل منع دخول اليهود إلى الحرم حتى نهاية رمضان

دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر في رمضان 2023

لا شبهة جنائية.. العثور على جثة مسن داخل شقته بـ6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

للتهدئة.. كواليس قرار إسرائيل منع دخول اليهود إلى الحرم حتى نهاية رمضان

التجسس على أوكرانيا ومظاهرات إسرائيل.. القصة الكاملة لمحتويات وثائق البنتاجون المسربة

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم