محافظ دمياط تكرم الأمهات المثاليات وتشيد بقصص نجاحهن في دمياط
كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأمهات المثاليات لهذا العام خلال حفل أُقيمت فعالياته بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و حسام عبد الغفارمدير مديرية التضامن الاجتماعي .
حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم و عرض تقديمى لقصص كفاح الأمهات المثاليات، كما قدم أطفال حضانة منار السبيل عرض فنى بهذه المناسبة، وفى هذا السياق،، استهلت " المحافظ " كلمتها بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول أعياد الفطر المبارك والقيامة المجيد ، كما أعربت عن خالص سعادتها بهذا اللقاء ،موجهة التحية الى أمهات وسيدات مصر و أمهات الشهداء الأبرار، حيث أكدت ان الأم المصرية هى رمز العطاء والرحمة وأيقونات الاصرار والنجاح .
ولفتت " المحافظ " خلال كلمتها إلى الدعم الكبير الذى نالته المرأة المصرية من القيادة السياسية والذى يُعد نقلة غير مسبوقة فى التاريخ عكست ايمان القيادة بأهمية دور المرأة نحو بناء مجتمع قوى ، كما وجهت الشكر إلى أعضاء لجنة اختيار الأم المثالية والقائمين على الحفل