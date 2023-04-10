خلال اتصال مع «زيلينسكي».. رئيس الوزراء العراقي يُشدد على أهمية إنهاء الأزمة الاوكرانية

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، فقد شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي.



واضاف البيان، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال الاتصال" أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي".

من جانبه، قال زيلينسكي، إن" العراق دولة محورية ومهمة، وإنه حريص على تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، انطلاقاً من هذه الأهمية".

وثائق عسكرية

وخلال اليومين الماضيين، أثار كشفت الوثائق العسكرية الأمريكية المسربة، والتي تتحدث عن العملية الروسية في أوكرانيا، الكثير من الجدل، وذلك عقب تصريحات بأن روسيا ربما تستطيع فرض سيطرتها بالكامل على أوكرانيا في مايو المقبل، لاسيما وأن القوات الأوكرانية الآن تفتقر للذخيرة والصواريخ المضادة للطائرات، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.