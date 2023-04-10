الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب بالشيوخ يتساءلون عن خطط الحكومة لمواجهة الجفاف فى مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية: إننا وصلنا لمرحلة متقدمة جدا ننافس بها أكثر الدول ذات الكفاءة فى إعادة استخدام المياه، ونريد نموذج محاكاة للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، خاصة الجفاف، وأن تكون هناك خطة كاملة وشاملة وربط كل الأمور مع بعضها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى.

وقال النائب إيهاب وهبة إن الزراعة تأخذ 80% من المياه، ولا بد من اتخاذ إجراءات لترشيد مياه الرى، وهناك حاجة لمشروع قومي يعيد للأرض حيويتها، مما يقلل استخدام الأسمدة والمبيدات، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والدراسات والأبحاث بشأن كيفية الاستفادة من المياه.

وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة لترشيد المياه، ونريد معرفة المشروع القومي لتبطين الترع كم تكلفته ومدى الاستفادة منه لأنه مشروع مهم، مؤكدا ضرورة الاستهلاك الرشيد والآمن للمياه، وتفعيل قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالحفاظ على المياه وعدم هدرها، والتوعية للمواطنين بترشيد استخدام المياه.                              

وأكد النائب حاتم حشمت ضرورة استخدام كميات المياه المناسبة فى الزراعة، وتطبيق استراتيجية الحكومة لترشيد مياه الري فى الزراعة، وشدد على أهمية التوجه نحو تطبيق الرى الحديث والحفاظ على المياه التى تعتبر أمنا قوميا.

وتساءل النائب أحمد شعبان: أين الفكر الاستراتيجي المستقبلي بشأن سد العجز المائي فى ظل الزيادة السكانية؟.

وأوضحت النائبة سلوى الحداد أهمية دور الإعلام فى التوعية بترشيد استخدام المياه.

وقال النائب محمود سامى الإمام: نريد أن يتسع الموضوع ليس لمجرد توفير مياه الرى إلى وضع استراتيجية للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، متسائلا عن مشروع تبطين الترع وجدواه، وعن مشكلة المياه فى الدلتا وقول بعض المزارعين هناك إنهم لن يستطيعوا استخدام طرق الري الحديث.

الاستفادة من البحث العلمي الحفاظ على المياه العجز المائي النائب حازم عمر الموارد المائية والري النائبة سلوى الحداد النائب محمود سامي المشروع القومي لتبطين الترع

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