«سياحة النواب» تعلن الانتهاء من تطوير ورصف الطرق المؤدية لمعبد إدفو

وجهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تحية شكر وتقدير لمحافظة أسوان، لالتزامها بالمهلة المحددة للانتهاء من أعمال رصف الطرق المؤدية إلى معبد إدفو..

وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن د. غادة أبو زيد نائب المحافظ أرسلت مجموعة من الصور والفيديوهات الموثقة لانتهاء جميع أعمال الرصف والتطوير بالدقة والمعايير اللازمة والتوقيتات المحددة..

وأكدت نائب المحافظ الاستمرار في تنفيذ التوصيات الخاصة بالحناطير؛ من خلال وضع آليات لتجميل العربات والالتزام بالصيانة الدورية، وتوفير رعاية وعناية بيطرية للخيل، وعمل تعريفة موحدة للرحلة.

وطالبت رئيس لجنة السياحة، هيئة الآثار بالالتزام بوعدها بانهاء تطوير منافذ حجز التذاكر وحل مشكلة أماكن البازارات وعمل اللازم لحل جميع مشكلة معبد إدفو في الصيف ليكون مستعدًا للموسم الشتوي.

على جانب آخر كانت عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا، اجتماعًا ناقشت فيه موضوع طلبي إحاطة بشأن السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا.

حضر الاجتماع عادل الجندى مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة، وايمان على، من المكتب الفني الخاص بنائبة الوزير لشئون السياحة، د. أحمد الأشقر، نائب مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، د. إليزابيث شاكر، مسئول الاتصال السياسى بالهيئة العامة للرعاية الصحية

وأوضحت نورا على في بداية الاجتماع أن السياحة العلاجية هي أحد أهم أنماط السياحة في العالم، وأن مصر تعد من أغنى دول العالم في هذا المجال فهي بمثابة واحة للعلاج الطبيعي.

وأشارت إلى مصر تتمتع بالعديد من مقومات العلاج الطبيعي الذي يعتمد على الموارد الطبيعية مثل المناخ وينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة.

وشددت نورا علي على ضرورة الاهتمام والنهوض بملف السياحة العلاجية تطبيقًا لتوجيهات السيد الرئيس بأن تصبح السياحة العلاجية المستدامة وجهة أساسية وفقًا لرؤية مصر "2030".

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي:

تشكيل هيئة مستقلة مسؤولة عن السياحة العلاجية وتنشيطها من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، والإجراءات الخاصة بالمرافقين.