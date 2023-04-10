الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحداث مشوقة في مسلسلات رمضان الحلقات الـ 18.. والحلقات الثالثة للنصف الثاني

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أحداث مشوقة في الحلقات الـ 18 والحلقات الثالثة للنصف الثاني من الموسم الدرامي".

مسلسل الكتيبة 101

وشهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل الكتيبة 101 العثور على الضابط نور وهو مصاب، وتم نقله للمستشفى وإجراء جراحتين له، وهو ما سيؤدي إلى غيابه عن المشاركة في المداهمات لمدة 6 شهور.

وتتطور الأحداث، حيث يقتل التكفيريون زوجة فتحي عبدالوهاب بعدما هرب وتركهم في الشيخ زويد، وفي مسلسل ضرب نار، نفذ أحمد العوضي أول عملية لتجارة السلاح بعدما استمع إلى تعليمات احمد بدير، وبالفعل تسلم السلاح من بعض المدربين ومنحهم الأموال، لكنه تعرض لإطلاق نار من بعض الأشخاص، لكنه هرب منهم. 

مسلسل عملة نادرة

وفي مسلسل عملة نادرة، فاز حسن أبو عصاية على عبدالجبار في الانتخابات، وذلك على مقعد مجلس النواب بالنجع، وظهرت نيللي كريم مع محمد لطفي وهما يضحكان ويشمتان في عبدالجبار.

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مسلسل رسالة الإمام

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من المسلسل، عقد قرآن "هند" على "عقيل" في المسجد، وتدخل الإمام الشافعي وطلب الحصول على إذن "هند" في زواجها استنادًا على قول الرسول "صلى الله عليه وسلم" (لا تكره ثيب على الزواج).

مسلسل سوق الكانتو

وفي سوق الكانتو، وافق طه القماش بشكل مبدئي للمعلم علوان على زواجه من عائشة ووعده بأن يفاتح أهله في الموضوع، وبخاصة بعد وقوف علوان معه في الصفقة التي يجهز لها.

مسلسل تحت الوصاية

وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل، قيام "عيد" بقطع شباك الصيد عن عمد، وراهن صديقه بأن الريسة "حنان" لن تستطيع التعامل مع هذه المشكلة، لكنها فاجأتهم بإصلاح الشبكة.

أحداث مشوقة الحلقات الـ 18 الحلقات الثالثة النصف الثاني النصف الثاني من رمضان الموسم الدرامي الموسم الدرامى الرمضانى

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