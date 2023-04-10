الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقالة مدير مستشفى فرشوط شمال محافظة قنا بسبب عدم الانضباط الإدارى

مستشفى فرشوط المركزي
مستشفى فرشوط المركزي

صرح مصدر مسؤول بمديرية الصحة بقنا، عن صدور قرار بإقالة مدير مستشفى فرشوط المركزي،  بسبب عدم الانضباط الإداري.

 

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السبب وراء إقالة مدير مستشفى فرشوط المركزي،  غياب الأطباء والتمريض بشكل كبير، وعدم تحقيق الانضباط الإداري.

 

ونفى المصدر، ما تردد حول وجود أسرة عناية مركزة خالية داخل المستشفى،  ورفض دخول حالات، لافتا إلى أن هذه الأسرة كانت خاصة بمرضى كورونا،  ويتم التخطيط لها لاستخدامها كعناية مركزة للأطفال.

 

وأوضح أن هناك لجنة مشكلة، لإصدار قرار بتعيين مدير جديد للمستشفى،  ومن المتوقع صدور القرار بشكل رسمي اليوم الإثنين.

استخدامه أسرة عناية مركزة استخدام اختصاص احتياجات

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