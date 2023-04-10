الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف حقيقة ضبط شخص من قبل ضابط شرطة بدون وجه حق

متهم
متهم

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمناً زعم أحد الأشخاص بقيام رجل شرطة بضبط نجله بدون وجه حق بمحافظة شمال سيناء.

وكشف أجهزة الأمن عن انه بالنسبة لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق تضمن زعم (أحد الأشخاص- مقيم بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء) .. بقيام رجل شرطة بضبط نجله، واحتجازه بدون وجه حق وتحرير محضر على غير الحقيقة "اتجار بالمواد المخدرة".
 بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن، حيث تبين أنه بتاريخ 1 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط (شخصين أحدهما نجل الشاكى المشار إليه" مقيمان بمحافظة شمال سيناء) وبحوزتهما (عدد 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام- هاتف محمول) وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أحد الأشخاص أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى فيس بوك الشيخ زويد المواد المخدرة

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