الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع لحوم "حمير" عبر "فيس بوك"

ضبط شخصين
ضبط شخصين

نجحت قوات الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع لحوم الدواب "حمير" عبر موقع "فيس بوك"

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى  "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصورة لمحادثة بين صاحب الحساب وآخر عبر تطبيق "واتس آب" يقوم ببيع لحم الدواب "حمير" .
بالفحص ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب واقعة ترويج لحوم الدواب للبيع (شخصين - مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) .
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

 وبمواجهتهما أقرا بقيامهما ببيع لحوم الدواب "حمير" لبعض أصحاب مزارع الكلاب ، وتم ضبط كمية قدرها (150 كيلو جراما) من لحوم الفصيلة الخيلية "الحمير" ، وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للإستخدام الآدمى والحيوانى .
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية استخدام الآدمي لحوم حمير التنسيق مع الجهات المعنية التواصل الإجتماعى فيس بوك القاهرة والجيزة

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