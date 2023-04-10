الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته عصر اليوم استعدادا لحرس الحدود

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواصلة الأبيض لتدريباته غدا الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة في الثالثة والنصف عصرا استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على البنك الأهلي اليوم في الدوري، استعداد للقاء حرس الحدود المرتقب في المسابقة المحلية.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 36 نقطة يحتل بها المركز الرابع، بجدول المسابقة.

وأكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن وائل فرحان حكم لقاء الزمالك والبنك الأهلي قدم مستوى جيدا خلال المباراة، وكذلك حكام الفار الذين كان قرارهم صحيحا بعدم احتساب هدف باسم مرسي.

الزمالك نادي الزمالك ملعب عبد اللطيف أبورجيلة حرس الحدود البنك الأهلي الدوري

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