بعد وصوله لنهائى كأس مصر.. بيراميدز يحلم باللقب الأول فى تاريخه

يلتقي ناديا الأهلي، وبيراميدز اليوم، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، في المباراة النهائية ببطولة كأس مصر، عن موسم 2021 – 2022 على استاد القاهرة الدولي.

مواجهات بيراميدز والأهلي في كأس مصر

هذه هي المواجهة الثالثة بين الناديين في كأس مصر منذ موسم 2018 – 2019 أي منذ أن تحول اسم النادي إلى بيراميدز بعد أن كان اسمه الأسيوطي سبورت.

وكانت المواجهة الأولى بينهما في موسم 2018 – 2019، وتمكن بيراميدز من إقصاء الأهلي من دور الـ16 بعد أن هزمه بهدف نظيف.

أما المواجهة الثانية، فكانت في موسم 2020 – 2021 في دور الثمانية، واستطاع الأهلي هذه المرة أن يثأر لنفسه، وأطاح به بفوزه عليه بنتيجة 2 – 1.

إذن هناك تكافؤ في المواجهات المباشرة بين الناديين في كأس مصر، فكلاهما تمكن من إقصاء الآخر مرة، لكن المواجهة الثالثة بينهما تختلف تماما عن المواجهتين السابقتين، فهي ليست مجرد مباراة في أي دور إقصائي لكنها في النهائي، والفائز بها يحصل على اللقب.

بيراميدز

يلعب المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، والمرة الأولى كانت في موسم 2018 – 2019، وانهزم على يد نادي الزمالك بـ3 أهداف دون رد.

وتجاوز بيراميدز في دور الـ32 نادي لافيينا إف سي الذي يلعب في الدوري المصري الدرجة الثانية بتغلبه عليه بهدف دون مقابل.

وفي دور ثمن النهائي تخطى نادي سيراميكا كليوباترا بعد أن فاز عليه بهدفين نظيفين.

وفي دور ربع النهائي تجاوز نادي البنك الأهلي بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد.

وفي دور قبل النهائي تخطى نادي الزمالك بضربات ترجيحية 4 – 3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الأهلي

هو الأكثر لعبا للمباريات النهائية بـ53 مباراة، وحصد اللقب في 37 مرة، وهو صاحب الرقم القياسي، وآخر لقب أحرزه كان في موسم 2019 – 2020 حين فاز في المبارة النهائية على طلائع الجيش بضربات ترجيحية 3 – 2 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفقد اللقب في 16 مرة آخرها كان في موسم 2020 – 2021 حين انهزم في المباراة النهائية على يد الزمالك بنتيجة 1 – 2.

وأقصى الأهلي في دور الـ32 نادي المصري بالسلوم بفوزه عليه بهدف دون مقابل.

وفي دور الـ16 أطاح بنادي مصر المقاصة بتغلبه عليه بهدف نظيف.

وفي دور الثمانية أخرج نادي المقاولون العرب بضربات ترجيحية 4 – 3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفي دور الأربعة أقصى نادي سموحة بتغلبه عليه بنتيجة 3 – 1.

الأهلي واللقب المحلي الثاني

في هذا الموسم مثلما يبحث الأهلي تحت قيادة فنية من السويسري مارسيل كولر عن تحقيق لقبه الثاني بعد أن حصل على كأس السوبر المصري يحلم بيراميدز بحصد اللقب الأول في تاريخه.

وضع الأهلي وبيراميدز في الدوري

بإلقاء نظرة على وضع الناديين في بطولة الدوري المصري الممتاز، فبيراميدز يطارد الأهلي على القمة إذ يتصدر الأهلي برصيد 47 نقطة في حين بيراميدز يحتل المركز الثالث بـ40 نقطة.

وفي الوقت الذي فاز فيه الأهلي في الأسبوع الـ23 على نادي غزل المحلة بثلاثية نظيفة تعادل بيراميدزمع المقاولون سلبيا.

وبالرغم من ذلك صعب جدا التنبؤ بالفائز في المباراة النهائية ما بين الأهلي وبيراميدز لأن الناديين قويين، ويضمان نجوما يستطيعون صنع الفارق.