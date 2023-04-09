الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخص لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر زجاج السيارة بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر زجاج السيارة بالقاهرة.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل 3 سيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

 

واعترف المتهم بارتكاب الوقائع المشار إليها وتم بإرشاده ضبط (2 جهاز لاب توب – حافظة نقود بها مبلغ مالى وعدد من البطاقات)، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

حبس شخص سرقة السيارات كسر زجاج السيارة

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