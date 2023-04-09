حبس شخص لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر زجاج السيارة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر زجاج السيارة بالقاهرة.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل 3 سيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

واعترف المتهم بارتكاب الوقائع المشار إليها وتم بإرشاده ضبط (2 جهاز لاب توب – حافظة نقود بها مبلغ مالى وعدد من البطاقات)، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.