الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة ١٣موظف للتحقيق لغيابهم بدون عذر وترك العمل بحي غرب المنيا

متابعاة للأنضباط
متابعاة للأنضباط الوظيفي بحي غرب المنيا

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 13 موظف بحي غرب المدينة، للتحقيق، بسبب الغياب بدون عذر وترك العمل وذلك خلال جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل، وتحقيق الأنضباط الوظيفي بجميع الإدارات الخدمية والأحياء والوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

 

كان مصطفى الدبيكى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، قد قام بتكليف من اللواء هاني بدوي، رئيس المركز والمدينة، بشن حملة مفاجئة لمتابعة سير العمل بحى غرب المدينة، حيث تم إحالة ١٣موظف للشئون القانونية، بسبب الغياب بدون عذر و ترك العمل أثناء اليوم، وتم تفقد كافة الإدارات بالحى وتم التشديد عليهم بسرعه انهاء وإنجاز كافة الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية لهم  لنيل رضاهم.

 

من جانبه أكد اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا،  أن هذه المتابعات والجولات المفاجئة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة سير العمل داخل الإدارات الخدمية التابعة للوحدة المحلية وتحقيق الأنضباط الوظيفي لسرعة إنجاز مصالح المواطنين وعد تعطيلها مشيرا إلي أنه شدد على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة متابعة سير العمل وانتظامه بالوحدات المحلية و المجالس المحلية والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على حل مشاكلهم و إيجاد حلول غير تقليدية واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المقصرين .

 

يذكر أن رئيس مركز ومدينة المنيا كان قد صدق على إحالة ١٠ موظفين للشئون القانونية بسبب الغياب بدون عذر و ترك العمل أثناء اليوم وتم تفقد كافة الإدارات بالوحدة المحلية وتم التشديد عليهم بسرعه انهاء كافة الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية لهم .

 

 

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المنيا إحالة 13 موظف للتحقيق حي غرب المنيا الغياب بدون عذر وترك العمل مصطفي الدبيكي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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