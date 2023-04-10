مصطفى مساح يتابع مشروعات الإسكان الاجتماعى ومحطة تنقية المياه فى سوهاج

قام المهندس مصطفى هارب مساح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديده بعدة جولات تفقدية بمشروعات الإسكان ومحطة تنقية المياه والمشروعات الخدمية بالمدينة حيث كان يرافقه النواب والمعاونين، كما تم المرور على مشروع الإسكان الاجتماعي منطقة ٤١ عمارة لمعرفة المشاكل التي تعوق المواطنين المستفيدين بالمنطقة.

وطالب هارب بضرورة زيادة كشافات الإضاءة والاهتمام بأعمال زراعة المنطقة بالأشجار والمسطحات الخضراء.

مصطفي هارب يتابع مشروعات الاسكان الاجتماعي و محطة تنقية المياه بسوهاج

وأثناء الجولة قابل بعض سكان المنطقة وسألهم عن وجود أي مشاكل أو أي نقص في الخدمات تحتاجها المنطقة فطالب السكان بزيادة الإنارة و الزراعة بالمنطقة ووعدهم بسرعة الإنتهاء من زيادة الإنارة والزراعة في أسرع وقت.



كما تفقد مسئولي جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المرور علي منطقة الخدمات التي يتم تنفيذ 2 سوق تجاري بعدد 8 محالات تجارية بمنطقة 455 فدان وقد تصل التكلفة تنفيذ السوق الواحد نحو 1.8 مليون جنية يصل إجمالي تنفيذ السواقين نحو 3،600 مليون جنية.

وأوضح رئيس الجهاز أنه جاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات بهذه الأسواق وتم التنبية بسرعة الإنتهاء و الإلتزام بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ طبقا لأعلى معدلات الجودة.

مصطفي هارب يتابع مشروعات الاسكان الاجتماعي و محطة تنقية المياه بسوهاج

كما تابع رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة يرافقه النواب والمعاونين ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالمرور على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة بطاقة 35000 متر مكعب يوميا للمرحلة الأولي التي تخدم مدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج.

تفقد معمل المحطة والتأكد من جودة المياه ومطابقتها لمعايير وزارة الصحة كما تفقد عنبر الكلور وعنبر الشبه للاطمئنان علي المخزون الاستراتيجي للشبة والكلور كما تم اختبار منظومة إعدام الكلور والتأكد من عملها بالصورة المثلى عند حدوث تسريب كلور لا قدر الله حفاظ علي أرواح وسلامة العاملين بالمحطة وسلامة سكان المدينة، كما تفقد دورة ترشيح الفلاتر والغسيل العكسي وأحواض المروقات والتأكد من نظافة تلك الأحواض.

وشدد مساح على ضرورة استمرار أعمال المحطة بتلك الجودة والعمل علي التحسين المستمر للمنظومة للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطن.

ونوه على أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بايجاد حلول عاجلة التي تواجه المواطنين المستفيدين بالمشروعات السكينة وغيرها طبقا لخطة الدولة مساندة المواطنين والمقيمين فيها.

مصطفي هارب يتابع مشروعات الاسكان الاجتماعي و محطة تنقية المياه بسوهاج