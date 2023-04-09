الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهمين فى الاتجار بمخدر الحشيش بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين لحيازتهما الحشيش وسلاح أبيض بدائرة قسم ثالث مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

وكشفت، حيثيات القضية التي حملت رقم ۱۵۷۰۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات ثالث مدينة نصر، والمقيدة برقم ١٧٦١ لسنة ۲۰۲۲ كلي القاهرة الجديدة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النباية العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة : حيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه ونفاذاً للإذن الصادر للرائد، أحمد محمد عبد الفتاح الجميل معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر آنذاك من النيابة العامة بضبط وتقنيش شخص كلا من محمد م،  وعمرو م،  إنتقل إلى حيث أيقن تواجدهما بالطريق العام وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على عدد ۱۲ قطعة لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض "مطواة" وعثر مع الثاني على قطعة واحدة لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض "مطواة": أحرزا الجوهر المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاحين الأبيضين بدون مسوغ قانوني.

وأشارت الحيثيات، أنه ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطلب الشرعى أن القطع الاثنتى عشرة المضبوطة مع المتهم الأول كل منها لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائماً ٨٠.٩١ جراما، و القطعة المضبوطة مع المتهم الثاني لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائماً ٢٧,٩٧ جراماً.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار حسن فريد السجن 5 سنوات سلاح أبيض

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