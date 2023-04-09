الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18.. القبض على محمد رمضان بمخدارت

جعفر العمدة
جعفر العمدة

ألقي القبض على النجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18، بعدما دس له مجهول حفنة من المخدرات في حقيبته أثناء عودته من شهر العسل برفقة زوجته الرابعة الفنانة زينة.

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18

وظهر محمد رمضان، خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18، وهو يسرع في إجراءات العودة من مطار لبنان إلى مصر وعليه الغضب الشديد بسبب ما حدث لأهله في الحارة من سحل لشقيقه سيد على يد شوقي فتح الله وضرب لنسائه الأربعة على يد كارم فتح الله، وفي الخلفية شخص مجهول يقوم بدس مادة بيضاء في حقيبة محمد رمضان.

ووضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 ، عادت زينة إلى منزل جعفر وهي تبكي وتخبرهم أنه تم القبض على محمد رمضان ومعه مخدرات في المطار، وقالت: “جعفر اتمسك في المطار معاه مخدرات وقال إني طليقته وقابلني بالصدمة عشان محدش يمسكني معاه”

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18.. مجهول يدس مخدرات في حقيبة محمد رمضان

«جعفر العمدة» الحلقة 18.. شوقى يسحل شقيق محمد رمضان فى الحارة

وانتهت الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة على ذلك المشهد، بينما أثناء الحلقة ظهر كارم فتح الله وهو يحادث شقيقه ووالده: "أنا مراقب جعفر من ساعة ما خرج من مطار القاهرة وعارف هو بيعمل إيه وهيرجع امتى، دا إذا رجع"، ما يوحي بأنه صاحب فكرة دس تلك المخدرات في حقيبة محمد رمضان.

 

قصة مسلسل جعفر العمدة 

“جعفر العمدة” هو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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