الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرضٍ زراعية بقرية نفيشة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية، عبارة عن منزل بالطوب الأبيض على مساحة ٩٠ متر بمنطقة العطاونة بأبوعطوة التابعة لقرية نفيشة.

تمت الإزالة بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة.

وعلى الجانب الآخر قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، برفع المخلفات والقمامة والأتربة بمناطق الجامعة القديمة، حي الأسرة، حي الإسراء، شارع سوريا، المحطة الجديدة، البهتيني، البلاچات، وميدان الملك فهد، كباري تحيا مصر، شارع محمد علي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة الإسماعيلية.

وبلغ إجمالي حمولة ما تم رفعه من القمامة والرتش ومخلفات قص وتهذيب الأشجار حوالي ٩٨ طن.

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