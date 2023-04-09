الجزء الملغي للصف الخامس الابتدائي 2023 لجميع المواد وموعد امتحانات الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم الملغي للصف الخامس الابتدائي 2023 بعد أن قامت بتبكير موعد امتحانات الترم الثاني شهر كامل مقارنة بموعده في الخارطة الزمنية التي أعلنتها بداية العام الدراسي الجاري 2022-2023 .

الملغي للصف الخامس الابتدائي 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الملغي للصف الخامس الابتدائي 2023 في جميع المواد ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي مع موعد امتحانات الترم الثاني .

مادة اللغة العربية: قصة الفلاح الفصيح من ص 76 إلى 85، ومن 172 إلى 176 - نص قوانين الاحترام حول العالم من 110 إلى 116 - كن داعما ولا تكن مثبطا من 126 إلى 127.

مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي: الوحدة 9 من ص 48 إلى 52 – المراجعة 3 من ص 60 إلى 63 – الوحدة 10 من ص 72 إلى 73 – الوحدة 11 من ص 94 إلى 95 وص 99 – الوحدة 12 من ص 108 إلى 109 – المراجعة 4 من 122 إلى 125.

مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي: الوحدة التاسعة (تقدير ناتج ضرب الكسور الاعتيادية في الأعداد الكسرية – ضرب كسر اعتيادي في كسر اعتيادي – ضرب الأعداد الكسرية – مسائل كلامية لقسمة أعداد صحيحة) – الوحدة العاشرة (فئات الأشكال الهندسية – حساب المساحة لأبعاد تحتوي على كسور – من الأنماط إلى النقاط – تفسير رسوم بيانية من الحياة اليومية) – الوحدة الحادية عشر (أبعاد متنوعة – تقدير الحجم وقياسه – إيجاد حجم الأشكال الهندسية المركبة – بناء مدن ثلاثية الأبعاد).

مادة الدراسات الاجتماعية: الوحدة الثانية لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا (الدرس الرابع: العلوم والآداب في بلدنا) – الوحدة الثالثة علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر (الدرس الرابع: البورصة المصرية).

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من صفوف النقل والشهادة الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وقامت الوزارة بتبكير موعد امتحانات الترم الثاني شهر كامل عن الخطة الزمنية التي وضعتها في بداية العام الدراسي الجاري ، وتبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل وكذلك الشهادة الاعدادية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، فيما تترك وزارة التربية والتعليم وضع جدول الامتحانات لمديريات التربية والتعليم .

وحددت الوزارة موعد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، فيما يبدأ جدول امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 وفق الجدول الذي اعتمده وزير التربية والتعليم .