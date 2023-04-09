الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سوق الكانتو حلقة 18.. راوية تقرر بيع نصيبها بالحجة ورشاد يخوض في عرض طه

طه القماش
طه القماش

حققت حلقة أمس من مسلسل سوق الكانتو نجاحًا كبيرًا وحصدت نسب مشاهدات عالية بمواقع التواصل الاجتماعي، وينتظر الجمهور عرض الحلقة 18، لاستكمال الاحداث المشوقة، ويخوض بطولة العمل النجم أمير كرارة ونخبة من النجوم.

 

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18

انفعلت “راوية” مي عز الدين على والدها “أمين” بسبب تصرفه الغير لائق مع “طه” أمير كرارة، أثناء مساعدته لهم في وضع عفش منزلهم الجديد داخل الشقة، واحرج “طه” الذي غادر المكان وهو متعجب من اسلوب والد راوية الهجومي دون أن يفعل له شيء.

وقررت “راوية” أن تبيع نصيبها في الحجة، واخبرت والدها بهذا الأمر، والذي احزنه بشدة خاصة وأنه كتب نصيبه بالحجة باسمها لمراضتها، ولكنها اتهمته بأنه دائما يهتم بمصلحته فقط كما فعل بالماضي وتركها ووالدتها دون أن يسأل عنهم.

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وأتى “رشاد” فتحي عبد الوهاب، ويبدو أنه يخطط لأمر ما، وغازل “راوية” من ثم جلس مع والدها ليطعن في “طه” أمامهما، ولكن فضلت راوية أن تدخل غرفتها واستكمل “رشاد” طعنه، والخوض في عرض “طه” وانه متزوج من “دهب” ندى موسى فتاة الملهى في السر، كما انه يتاجر في الكحول والمخدرات وان سمعته سيئة، وسمعت راوية كل حديثه من داخل غرفتها وهي مصدومة، لتظهر حلقة اليوم 18 تصديقها لحديث “رشاد” ووضوح  خطة الأخير المليئة بالشر والانتقام.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

وتعرض قناة dmc مسلسل سوق الكانتو يوميًا في تمام  الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.
 

أبطال مسلسل سوق الكانتو 


مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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