الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17.. رشاد ينافق شحاتة لطلب زواج فاطمة ووالدها يرفض

سوق الكانتو
سوق الكانتو

تحقق حلقات مسلسل سوق الكانتو نجاحا كبيرا فور عرضها نظرًا للتصاعد الكبير في الأحداث منذ عرض العمل مع حلول الشهر الكريم، وتستمر أحداثه في التشويق والإثارة حتى الحلقة 17 التي عرضت اليوم.

 

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17

وخلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 ، ذهب “رشاد” فتحي عبد الوهاب إلى دكان “شحاتة” محمود البزاوي، فسأله الأخير عن سبب مجيئه وهل يريد حصد الإيتاوات بنفسه منه، ليجيبه “رشاد” منافقًا له أنه يختلف عن الآخرين وأنه لم يطلب من أي إيتاوات مثله مثل الآخرين، فيتعجب “شحاتة” ويسأله أن كان يريد منه شيء، فأكد له “رشاد” أنه بالفعل يريد الزواج من “فاطمة” مها نصار، وأن يتدخل له لإتمام هذه الزيجة.

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وشرط “شحاتة” محمود البزاوي، على “رشاد” أن يكون هناك مقابل حتى يتم زيجته من “فاطمة”، فعرض عليه “رشاد” المال، وأن يجعله له وضع وشأن بين أهالي السوق إذا تمت الزيجة، ليتفقا على هذا الأمر وسرعان ما يذهب “شحاتة” لمنزل شقيقته “نبوية” سلوى عثمان ويخبرها بأن “رشاد” يريد الزواج من “فاطمة”.

وترفض “نبوية” زواج ابنتها لـ “رشاد” كما يرفض والدها الأمر، ولكن يستمر “شحاتة” في إقناعهم بأن “رشاد” أصبح كبير السوق ويحتكم على مال كثير، وبدت على “نبوية” ملامح الاقتناع، ولكن أصر والد “فاطمة” على رفضه، لحين ظهرت الأخيرة فاجأة وأبدت عن موافقتها للزواج من “رشاد” واقنعت والدها بأنه أفضل من “المعلم سعد” الذي يتسم بالبخل، وكانوا يريدون زواجها له، ليفرح “شحاتة” وتركهم ليخبر “رشاد" بموافقتهم بالزواج.

 

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

تعرض قناة dmc سوق الكانتو في  الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء 

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