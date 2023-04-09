درس طب الأسنان وعشق الفن.. محطات في حياة الفنان فؤاد خليل

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنان فؤاد خليل، الذي استطاع إدخال البهجة والسرور على قلوب جميع المشاهدين، وتوفي تاركًا ورائه إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية جميعها تعكس خفة ظله التي لطالما امتاز بها بشكل واضح، حيث اشتهر بتأدية الأدوار الكوميدية التي تستطيع إضفاء البهجة والضحك على وجه الجمهور، إذ يعد من أشهر فنانين مصر الذين يمتازون بحس فكاهي.

وترصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة الفنان فؤاد خليل.

- بدأ الفنان فؤاد خليل رحلته مبكراً مع الفن عندما كان عمره 11 عامًا، حيث كون فريقًا للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة ومنهم محيى إسماعيل.

- تخرّج الفنان فؤاد خليل من كليه طب الأسنان عام 1961 ولكنه تمسك بالفن لكونه يحبه حبًا شديدًا.

- ظهر الفنان فؤاد خليل لأول مرة فى مسرحية سوق العصر عام 1968 ثم عمل فى المسرح والتلفزيون والسينما لسنوات عديدة.

- من أشهر أفلام الفنان فؤاد خليل "حبك نار، صايع بحر، عايز حقى، حرامية فى كى جى تو، جاءنا البيان التالى، شورت وفانلة وكاب، الأجندة الحمراء، الكاش.. ماشى، الجنتل، رسالة إلى الوالى، أبو خطوة، الخطيئة السابعة، الصاغة، اللومنجى، عنتر زمانه، يا تحب يا تقب، لولاكى، تووت تووت، فتحية والمرسيدس، خبطة العمر، نصف دسته مجانين، اقتل مراتى ولك تحياتى، قسمة ونصيب، البيضة والحجر، النصاب والكلب، الشيطانة التى أحبتنى، الذل، حارة برجوان، كراكيب، الدنيا على جناح اليمامة، الحقونا، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وصية رجل مجنون، جرى الوحوش، عبقرى على ورقة دمغة، التعويذة، شارع السد، امرأة مطلقة، الكيف، تزوير فى أوراق رسمية، الطائرة المفقودة" وغيرها.

- من أشهر مسرحيات الفنان فؤاد خليل "الدنيا مقلوبة، مسرحية راقصه قطاع عام، مسرحية فى بيتنا حسنين، مسرحية على الرصيف، مسرحية واد عفريت".